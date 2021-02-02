نيمار يقترب من تجديد عقده مع سان جيرمان

برازيليا-سانا

أكدت تقارير صحفية برازيلية أن النجم الدولي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقده مع النادي الفرنسي خلال الأيام المقبلة.

وأكدت صحيفة تي إن تي البرازيلية أن سان جيرمان بدأ مفاوضاته مع نيمار منذ عدة أشهر نظراً لانتهاء عقده في حزيران 2022 مشيرة إلى أن الأخير سيوقع عقداً جديداً مع النادي لمدة أربعة مواسم حتى عام 2026.

وانتقل نيمار إلى سان جيرمان قادماً من برشلونة في صيف العام 2017 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 222 مليون يورو بينما تمكن في الموسم الحالي من تسجيل 13 هدفاً وصناعة خمسة أهداف خلال مشاركته في 16 مباراة في مختلف منافسات البطولات المحلية والأوروبية.