SCS-NET
الشريط الأخباري

صباغ خلال لقائه القائم بالأعمال العراقي: ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية السورية العراقية في مختلف المجالات

2021-02-02

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن إرادة وتصميم الشعبين السوري والعراقي كانا دائما أكبر من كل الهجمات الإرهابية الشرسة التي تعرض لها البلدان.

وشدد صباغ خلال لقائه اليوم القائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي والوفد المرافق على أهمية روابط الأخوة المشتركة بين الشعبين وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة وزيادة حجم التعاون بينهما لافتاً إلى ضرورة المضي قدماً في التنسيق الثنائي بما يتعلق بمكافحة الإرهاب بكل إصرار وعزيمة.

من جانبه أشار الحجيمي إلى أن العراق وسورية يواجهان عدواً واحداً يتمثل بتنظيم “داعش” الإرهابي المدعوم من قبل جهات ظلامية تحاول النيل من البلدين وتدمير المنطقة التي تعد مهد الحضارات الإنسانية مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك في مواجهة الإرهابيين حتى القضاء عليهم.

وأكد الحجيمي ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز التعاون من خلال اللجنة العراقية السورية المشتركة.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب والبعثة الدبلوماسية في السفارة العراقية بدمشق.

مدى علوش

انظر ايضاً

ضبط محطتي وقود ومستودع و(كشك) تتاجر بالبنزين والمازوت بطريقة مخالفة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مستودعاً و(كشك) بداخلهما مازوت …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved