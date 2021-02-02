صباغ خلال لقائه القائم بالأعمال العراقي: ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية السورية العراقية في مختلف المجالات

دمشق-سانا

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن إرادة وتصميم الشعبين السوري والعراقي كانا دائما أكبر من كل الهجمات الإرهابية الشرسة التي تعرض لها البلدان.

وشدد صباغ خلال لقائه اليوم القائم بالأعمال في السفارة العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي والوفد المرافق على أهمية روابط الأخوة المشتركة بين الشعبين وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة وزيادة حجم التعاون بينهما لافتاً إلى ضرورة المضي قدماً في التنسيق الثنائي بما يتعلق بمكافحة الإرهاب بكل إصرار وعزيمة.

من جانبه أشار الحجيمي إلى أن العراق وسورية يواجهان عدواً واحداً يتمثل بتنظيم “داعش” الإرهابي المدعوم من قبل جهات ظلامية تحاول النيل من البلدين وتدمير المنطقة التي تعد مهد الحضارات الإنسانية مؤ كداً أهمية استمرار التعاون المشترك في مواجهة الإرهابيين حتى القضاء عليهم.

وأكد الحجيمي ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز التعاون من خلال اللجنة العراقية السورية المشتركة.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب والبعثة الدبلوماسية في السفارة العراقية بدمشق.

مدى علوش