ميسي يسجل رقماً قياساً بعدد الأهداف المسجلة من ركلات حرة

واشنطن-سانا

أعلنت قناة “اي اس بي ان” الرياضية الأمريكية عن تسجيل نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من ركلات حرة في المواسم الخمسة الأخيرة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وأكدت القناة على موقعها الرسمي أن ميسي نجح بتسجيل 21 هدفاً في المواسم الخمسة الأخيرة متفوقاً بفارق 13 هدفاً على لاعب انتر الكساندر كولاروف ولاعب نادي ساوثامبتون جايمس بروس اللذين يمتلكان 8 أهداف في رصيدهما من ركلات ثابتة بينما سجل لاعب يوفنتوس باولو ديبالا ولاعب نادي سيلتا فيغو ايغو اسباس سبعة أهداف في المواسم الخمسة الأخيرة.