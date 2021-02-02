بكين تجدد دعوتها واشنطن للكف عن التدخل في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

دعت الصين مجدداً الولايات المتحدة اليوم للكف عن التدخل في شؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله اليوم في إفادة صحفية رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن هونغ كونغ إنه “يجدر بالولايات المتحدة الكف عن التدخل في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ والتي هي شؤون داخلية بحتة للصين ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها”.

وأكد وانغ أن القانون يجب أن يعاقب جميع الأنشطة غير القانونية موضحاً “هكذا الحال في جميع البلدان والمناطق التي تحكمها سيادة القانون”.

وقال وانغ “إذاً وافقت الولايات المتحدة على أن هذا المبدأ الأساسي ينطبق كذلك على ما حدث في مبنى الكابيتول فيجدر بها إذا التفكير بجدية وتصحيح كلماتها وأفعالها الخاطئة ولا سيما ما يتعلق بتشجيع المخالفين للقانون في هونغ كونغ واستخدام قضايا هونغ كونغ للتدخل في شؤون الصين من أجل تفادي الأضرار بالثقة والتعاون المتبادلين بين الصين والولايات المتحدة”.