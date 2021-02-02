ضبط محطتي وقود ومستودع و(كشك) تتاجر بالبنزين والمازوت بطريقة مخالفة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مستودعاً و(كشك) بداخلهما مازوت وبنزين للاتجار بهما في السوق السوداء ومحطتي وقود مخالفتين في عدة مناطق بريف دمشق.

وبينت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عناصرها ضبطوا مستودعاً و(كشك) في منطقة السيدة زينب بداخلهما كمية 1315 ليتر مازوت وبنزين يقوم صاحبهما بالاتجار بها بطريقة غير مشروعة بالسوق السوداء حيث تمت مصادرة الكميات والبراميل والخزانات والبيدونات الموجودة والتي تستخدم في عملية الاتجار.

كما ضبط عناصر المديرية محطة محروقات (القاسمية) بالغوطة ومحطة (دير قانون) في الزبداني بمخالفة تقاضي زيادة بالأسعار.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً بحق المخالفين.