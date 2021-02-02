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التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة الدراسات العليا للكليات الطبية واختصاصات أخرى

2021-02-02

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج مفاضلة الدراسات العليا الماجستير لكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والهندسة المعلوماتية والمعمارية والتمريض والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي اختصاص العمارة للعام الدراسي 2020/2021.

وأشارت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج الإسمية من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت عن مفاضلة الدراسات العليا في السادس من الشهر الماضي للطلاب السوريين ومن في حكمهم من خريجي الجامعات السورية الحكومية عام وموازي والخاصة السورية وغير السورية والجامعة الافتراضية موازي على المقاعد المخصصة لهم وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطلاب العرب والأجانب.

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