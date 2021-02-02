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إصابة شخص جراء نشوب حريق في مشغل للمفروشات بجرمانا

2021-02-02

ريف دمشق-سانا

أصيب شخص اليوم بحروق جراء اندلاع حريق في مشغل لبيع المفروشات في مدينة جرمانا بريف دمشق.

وذكر آمر الزمرة في وحدة إطفاء جرمانا رياض زينية في تصريح لمراسلة سانا أنه تم إخماد حريق نشب في مشغل لتفصيل وبيع المفروشات الاسفنجية بحي النسيم بمدينة جرمانا وأسفر عن إصابة عامل بحروق نقل على اثرها إلى مشفى الراضي بالمدينة لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن النيران التهمت معظم محتويات المشغل مرجحا أن يكون ماس كهربائي خلف الحريق.

وكان عناصر من إطفاء ريف دمشق أخمدوا حريقين اليوم اندلعا في محلين تجاريين بضاحية قدسيا والبهدلية بمنطقة السيدة زينب.

شهيدي عجيب

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