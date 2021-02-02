ديمقراطيون في مجلس النواب يتهمون ترامب بالتحريض على العنف

واشنطن-سانا

أكد نواب ديمقراطيون في مجلس النواب أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حرض “الغوغاء” من أنصاره على العنف ضد الحكومة الأمريكية وقام بتوجيههم لاقتحام مبنى الكابيتول في الـ 6 من كانون الثاني الماضي .

وذكرت رويترز أن النواب الديمقراطيين المسؤولين عن محاكمة ترامب والمعروفين باسم مديري المساءلة في مجلس النواب الأمريكي رفضوا في مذكرة رسمية مزاعم الجمهوريين حول “عدم شرعية” محاكمة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ بعد ان ترك منصبه في 20 الشهر الماضي.

وكان أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة التصديق على الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز جو بايدن واجتاز المحتجون الحواجز الأمنية واصطدموا مع سلطات الأمن في الكونغرس الأمريكي ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 50 شرطيا واعتقال 68 شخصا على الأقل من أنصار ترامب.