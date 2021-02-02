مجموعة إرهابية تخطف مدنيين اثنين من مدينة رأس العين بالحسكة وقوات الاحتلال التركي تنقلهما إلى تركيا

الحسكة-سانا

خطفت مجموعة إرهابية تابعة لقوات الاحتلال التركي مدنيين اثنين من مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي وتم نقلهما من قبل قوات الاحتلال إلى الأراضي التركية.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن “مجموعة إرهابية تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي داهمت أحد المنازل في مدينة رأس العين وخطفت رجلا وابنه واقتادتهما بالقوة وسلمتهما إلى القوات التركية المحتلة”.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال عمدت إلى نقل المخطوفين إلى داخل الأراضي التركية.

ويتعرض الأهالي في المناطق التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بريفي الحسكة والرقة الشماليين لعمليات خطف وسرقة ونهب طالت الكثير من القرى والبلدات ناهيك عن قطع الأشجار وسرقة المحاصيل وتهريبها إلى الأراضي التركية بإشراف سماسرة أتراك وتحت حماية ومباركة قوات الاحتلال.