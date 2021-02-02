شاب سوري يكتشف ثغرة في موقع (فيسبوك)

اللاذقية-سانا

اكتشف الشاب جعفر بدران ابن مدينة جبلة ثغرة أمنية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تخول (الهاكرز) اختراق أجهزة المستخدمين هذا الإنجاز اعترفت به إدارة الموقع وأضافت اسمه إلى مطوريها الخارجيين.

وبين بدران لـ سانا الشبابية أن الثغرة التي اكتشفها تسمح (للهاكرز) بتتبع الأجهزة والاستحواذ على المعلومات الخاصة بالمستخدمين عن طريق تسريب عناوين بروتوكول الإنترنت الـ IP لأجهزتهم الخلوية من خلال صور شخصية التقطتها كاميراتهم تحدد الموقع التفصيلي لهم بدقة.

وأضاف أن الشركات العالمية الصغيرة والكبرى تمتلك قسماً مختصاً بالبحث الأمني ومنها فيسبوك التي كانت إدارتها تدرس تغيير الشكل والمظهر العام للموقع وهو ما يجعله أكثر عرضة للاختراق الأمر الذي جعله يبحث فيه عن ثغرات مستعيناً بما يملكه من خبرات في هذا المجال وخاصة في ظل ما كان يمتلكه من فائض الوقت الذي يقضيه في المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها التصدي لانتشار فيروس كورونا آنذاك ليتمكن من اكتشاف الثغرة حيث راسل الشركة التي تجاوبت مع رسالته بعد حوالي العام تقريباً وأبلغته أنه تم التحقق الإيجابي من الثغرة والتعامل معها وإغلاقها.

ووجه بدران رسالة إلى الشباب السوري المبدع أن الإرادة القوية والتصميم والثقة والمثابرة هي مفاتيح النجاح للتغلب على جميع العوائق والعقبات وأننا كسوريين لنا الفخر أن نمثل سورية ونعزز من مكانتها العلمية والإبداعية في العالم.

رشا رسلان