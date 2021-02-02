مشروع شبابي صغير لتحضير وتوضيب وجبات الطعام لطلبة الجامعات

حمص-سانا

فكرة جديدة لتقديم وجبات طعام صحية لطلبة الجامعة أطلقتها مؤخراً مجموعة من الشباب عبر مشروع سرعان ما وجد طريقه إلى أرض الواقع بهدف تيسير احتياجات هذه الشريحة وتقديم خدمة نوعية لها من خلال تجهيز وتوضيب الطعام في سيارة متنقلة.

جود العموري صاحب المشروع أكد لنشرة سانا الشبابية أن هذه الفكرة راودته طويلاً قبل أن تتبلور معالمها لتتحول قبل شهر تقريباً إلى مشروع فعلي يستهدف طلبة الجامعة باعتبارهم الأكثر حاجة لخدمات من هذا النوع موضحاً “نقدم لهم كل يوم وجبة طعام مطهوة بطريقة صحية في مطبخ منزلي تقوم فيه مجموعة من الشابات والسيدات على إعداد الطعام بعيداً عن الوجبات السريعة التي غالباً ما تنتفي فيها شروط الصحة العامة”.

وأضاف بعد طهو الطعام نقوم بتوزيعه وتوضيبه ضمن أوعية صحية قبل نقله إلى سيارتنا التي أطلقنا عليها اسم (شاكرية ورز) لتوزيعه وفق جدول الطلبات الذي بات مزدحماً خلال وقت قياسي من انطلاق المشروع الذي لاقى رواجاً لدى فئات الطلاب والشباب العازبين.

المشروع الذي ينوي أصحابه تطويره من عدة نواح تماشياً مع اتساع الإقبال عليه يوفر حالياً فرص عمل لـ 14 شاباً وشابة حيث تم إنشاء صفحة خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي وفق العموري مبيناً أن عدد الوجبات يبلغ يومياً نحو 250 وجبة يتم توصيلها إلى المنازل أو السكن الجامعي.

العامل في المشروع الشاب روزبا خدوج قال نعمل يومياً من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى السادسة مساء ضمن فترة الغذاء ونحرص على تقديم أفضل الوجبات بطريقة صحية.

الطالب محمود الصالح نوه بفكرة المشروع الذي يوفر الطعام المطبوخ للأفراد ولا سيما الطلاب الذين لا يجد العديد منهم الوقت الكافي لتحضير الطعام أو جلب المواد اللازمة لتحضيره.