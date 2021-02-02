مبادرة فريق (صناع الأثر) التطوعية بحمص تقدم دعما لمرضى الكورونا

حمص-سانا

عكست مبادرة فريق “صناع الأثر” التطوعية بحمص الانموذج الحقيقي لتكاتف الجهود الأهلية والرسمية في نشر الثقافة الصحية حول فيروس كورونا وسبل التصدي له وتقديم الدعم اللازم للمصابين.

المبادرة التي انطلقت في آذار الماضي تضم متطوعين من مختلف الشرائح الاجتماعية والعلمية كطلبة الجامعات والاطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم حيث نجحت مساعي القائمين عليها لدى زيارة المرضى في منازلهم بتحفيز عدة شباب من أسر المرضى للانضمام للمبادرة ولا سيما بعد تحسن حالة الكثير من المصابين جراء تقديم الرعاية الصحية لهم مجانا في منازلهم.

وبينت الدكتورة شهد الحايك مؤسسة مبادرة فريق “صناع الأثر” أن الفكرة ولدت انطلاقا من تحمل المسؤولية الإنسانية والمجتمعية تجاه تحدي الوباء والحد من انتشاره من خلال التوعية الصحية ونشرها بين الناس عبر بروشورات وتوزيعها على المنازل وتنفيذ حملات تعقيم في عدد من المؤسسات بدعم من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية رعاية الطفل.

وأوضحت أنه تم تقديم سيارة إسعاف للمبادرة من قبل جمعية البر والخدمات الاجتماعية ومركز للفريق مع سيارة للتنقل وتوصيل المعدات اللازمة للمركز من قبل غرفة صناعة حمص مبينة أن عدد القائمين على المبادرة 40 متطوعا بين إداريين وأطباء ومخالطين للمرضى في منازلهم وآخرين في المركز يتابعون مع المتصلين على مدار الساعة اضافة لعملهم تسليم اسطوانات الأوكسجين وتوابعها والأدوية بحسب توافرها من المتبرعين من بعض معامل الأدوية والجمعيات الأهلية.

وحول آلية العمل بينت أنه يتم استقبال الاتصالات بالمركز وتحديد الاحتياج وفقا للطبيب الذي بدوره يحول الطلب بحسب شدة الحالة لفريق المخالطة عن طريق منسق داخلي ليقوم الفريق المتطوع بزيارة المريض وتقديم الخدمات الصحية كاملة بعد اعداد استمارة صحية متكاملة عن وضعه كما يمكن اجراء التحاليل المخبرية للمريض ليحدد الطبيب نوع العلاج وفق جدول مناوبات للأطباء على مدار الساعة.

ولفتت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص المهندسة سمر السباعي إلى دعم المديرية وكل الجمعيات والمؤسسات الاهلية للمبادرات الإنسانية والوطنية ومنح الشباب الثقة بقدراتهم التطوعية التي من شأنها النهوض بالواقع وتحقيق التنمية والاستقرار في شتى المجالات.

وأشارت سنا الحايك منسقة بالمبادرة إلى أن المبادرة حققت نجاحا بالوصول إلى مئات المرضى ورعايتهم خلال وضعهم في الحجر بمنازلهم ضمن نظام صحي متكامل ولاقت استحسانا من قبل الجميع في ظل الحاجة الماسة لهكذا مبادرات مبينة أنه لم يصب أي متطوع بالمرض بسبب الالتزام باللباس الواقي والاشتراطات الصحية والتعقيم بكل حرص ومسؤولية.

وذكر عبد الرحمن شاهين منسق إداري بالمبادرة أن عدد المتطوعين ارتفع من 15 إلى 40 شخصا فيما دعت المدرسة المتطوعة راميا الكردي الجميع الى التحلي بروح المسؤولية للاسهام بنشر التوعية الصحية ضد وباء كورونا وضرورة التقيد بجميع الاشتراطات الصحية والوقائية لتجاوز خطره.

ولفتت رزان الاتاسي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفل إلى أنه تم تقديم الدعم لمبادرة فريق “صناع الأثر” منذ انطلاقتها عبر تأمين كل مستلزمات العمل من خلال التبرع باسطوانات الأوكسجين ومواد التعقيم وتطوع عدد من كوادر الجمعية للعمل مع المبادرة.

تمام الحسن