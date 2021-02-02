فرصة استثمارية نوعية لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي

دمشق-سانا

أعلنت هيئة الاستثمار السورية اليوم عن طرح فرصة استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الدوائية لاستخراج وتصنيع الملح الدوائي وذلك في محافظة حمص بطاقة إنتاجية 11 ألف طن.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح مدير عام الهيئة مدين دياب أن التوصل إلى طرح هذه الفرصة الاستثمارية يأتي بعد تنسيق وتعاون كبير بهذا الشأن مع وزارتي الصحة والصناعة والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وهيئة المواصفات والمقاييس وذلك بهدف تأمين الاحتياج المحلي للمعامل الدوائية ومستلزمات غسيل الكلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتحظى هذه الفرصة حسب دياب بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 إضافة إلى حوافز وتسهيلات إضافية تتعلق بالتخصيص بموقع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وتأمين الموافقات والتراخيص اللازمة لها وتوفير البنية التحتية.

ويمكن للراغبين باستثمار الفرصة المذكورة تقديم طلباتهم في بناء الهيئة الكائن في دمشق السبع بحرات أو من خلال البريد الالكتروني للهيئة أو بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني.

وسيم العدوي