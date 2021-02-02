يستفيد منهما نحو 10 آلاف مواطن بريف القنيطرة… وضع بئرين لمياه الشرب بالخدمة

القنيطرة-سانا

وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في القنيطرة بئرين جديدتين لمياه الشرب بالخدمة في قريتي مسحرة والحميدية بغزارة 25 متراً مكعباً في الساعة لكل بئر وذلك بعد الانتهاء من أعمال تأهيلهما من الأضرار التي لحقت بهما جراء الاعتداءات الإرهابية.

مدير مؤسسة مياه الشرب بالقنيطرة المهندس أمين الشمالي بين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الورشات الفنية قامت بتأهيل وتجهيز بئرين في قريتي الحميدية ومسحرة ما يسهم بتزويد نحو عشرة آلاف نسمة بمياه الشرب مبيناً أن هذه الأعمال تمت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري مؤكداً أنه تم ربط البئرين بالشبكة الكهربائية وشبكة مياه الشرب وضخ المياه للمواطنين في منازلهم.

بدوره ذكر رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالقنيطرة الدكتور جمعة الحسن أن فرع المنظمة أسهم بأعمال تأهيل جسمي خزاني البئرين وتجهيز البئرين كهربائياً وميكانيكياً ووضعهما بالخدمة.