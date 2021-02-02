بريطانيا تبدأ حملة فحص لنحو 80 الف شخص فى المنازل لتتبع السلالة الجديدة من فيروس كورونا

لندن-سانا

بدأت بريطانيا اليوم حملة فحص في المنازل تشمل 80 الف نسمة في محاولة لوقف انتشار سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها سلالة جنوب أفريقيا.

ونقلت رويترز عن هيئة الصحة العامة في بريطانيا قولها إنها رصدت اجمالا 105 حالات اصابة بهذه السلالة منذ ال22 من كانون الأول الماضي ومن أجل احتواء الانتشار سيخضع سكان ثماني مناطق بالبلاد لفحص سواء ظهرت عليهم أعراض أم لم تظهر.

ويوجد نحو عشرة آلاف شخص في كل منطقة وتقع ثلاث مناطق في لندن واثنتان في الجنوب الشرقي وواحدة في وسط بريطانيا وواحدة في الشرق وأخرى في الشمال الغربى.

وبدأت أعداد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا تستقر أو تتراجع بعد ارتفاع كبير نهاية العام الماضي بسبب سلالة أشد عدوى رصدت في جنوب شرق بريطانيا.

وبدأت البلاد حملة تطعيم ضخمة وأعطى نحو /3ر9/ ملايين من السكان الجرعة الاولى وتخشى الحكومة والمسؤولون من أن تقوض السلالات الجديدة جهودهم للسيطرة على الجائحة.