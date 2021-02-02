550 هكتاراً في خطة التحديد والتحرير للمصالح العقارية بالسويداء

السويداء-سانا

وضعت مديرية المصالح العقارية بالسويداء ضمن خطتها للعام الحالي تنفيذ 550 هكتاراً ضمن أعمال التحديد والتحرير في المناطق العقارية غير المنجزة.

وأوضح مدير المصالح العقارية جهاد الحلبي لمراسل سانا اليوم أن أعمال التحديد والتحرير تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها المصالح العقارية لتوثيق الملكية العقارية وتسجيلها باسم أصحابها حيث جرى مؤخرا افتتاح أعمال التحديد والتحرير في قريتي رضيمة اللوا والمنيذرة وذلك بعد انتهاء العمل بقريتي لاهثة والعفينة.

وأشار الحلبي إلى متابعة تنفيذ مشروع أتمتة الصحائف العقارية منذ انطلاق العمل به في 2018 حيث بلغ مجموع الإدخالات للصحائف العقارية وأتمتتها لغاية تاريخه 72 ألف عقار تضم مدينة السويداء وجزءاً من عقارات الريف والعمل جار على أتمتة باقي العقارات.

وكانت المصالح العقارية بالسويداء أنجزت العام الفائت نحو 500 هكتار ضمن أعمال التحديد والتحرير.