لأول مرة في العالم… إصابة كورونا مزدوجة لمريضين

برازيليا-سانا

كشفت فحوص أجريت في البرازيل ثاني أكثر دول العالم من حيث عدد وفيات كوفيد19 عن أول حالة كورونا (مزدوجة) في العالم لدى شخصين تعرض كل منهما للإصابة بسلالتين مختلفتين من الفيروس في وقت واحد.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن باحثين من جامعة فيفيل بولاية ريو غراندي دو سول جنوب البرازيل توصلوا إلى هذا الاكتشاف بعد إجراء دراسة على 90 مريضاً بكوفيد 19.

وفي الحالة الأولى ثبتت إصابة أحد المرضى بسلالتي كورونا تطورتا بشكل منفصل ورصدتا في ولايتين برازيليتين مختلفتين وأطلق عليهما بي 1 وبي 2 أما المريض الثاني فقد كشفت الفحوص إصابته بسلالتي بي 2 التي ظهرت في البرازيل وبي 1.91 التي رصدت لأول مرة في السويد.

وأوضحت الدراسة أن الشيء المطمئن نسبياً هو أن أعراض المريضين كانت خفيفة وهي سعال جاف في الحالة الأولى وسعال والتهاب في الحلق وصداع في الثانية فيما لم يكن أي منهما بحاجة إلى دخول المستشفى.

وأبدى الباحث الرئيسي في الدراسة فرناندو سبيلكي مخاوفه من أن يؤدي هذا النوع من العدوى إلى إحداث المزيد من الطفرات على الفيروس بسرعة وقال “يمكن أن تنتج هذه العدوى المشتركة مجموعات أخرى من الفيروس وطفرات جديدة بسرعة أكبر مما كان يحدث.. سيكون مساراً تطورياً آخر للفيروس”.

وأشارت الدراسة إلى أن الطفرات سمة مميزة للفيروسات بشكل عام إلا أنها تزيد المخاوف من إمكانية ظهور أنماط أخرى من كورونا بإمكانها مقاومة اللقاحات التي يسارع العالم على تطويرها وإنتاجها.