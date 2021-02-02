إخماد حريقين بمحلين تجارين بضاحية قدسيا والبحدلية والأضرار مادية

ريف دمشق-سانا

أخمد عناصر من إطفاء ريف دمشق اليوم حريقين نشبا بمحلين تجاريين بضاحية قدسيا والبحدلية بريف دمشق أسفرا عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وذكر قائد فوج إطفاء الريف العميد محمد الجردي لمراسلة سانا أنه تم بمؤازرة من إطفاء دمشق إخماد حريق نشب بالسوق التجاري بالجزيرة “أي” بضاحية قدسيا طال محلا لبيع الجوالات مشيراً إلى أن عناصر الإطفاء تمكنوا من احتواء الحريق قبل أن يمتد إلى المحلات المجاورة وأن الأضرار اقتصرت على محتويات المحل دون إصابات.

وأضاف العميد الجردي أن عناصر من إطفاء الريف اخمدوا حريقا نشب أيضا بمحل لبيع العطور والجوالات بقرية البحدلية بمنطقة السيدة زينب تسبب بأضرار مادية بمحتويات المحل دون وقوع إصابات.

ورجح الجردي أن يكون سبب اندلاع الحريقين ماسا كهربائيا.

شهيدي عجيب