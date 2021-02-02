تنظيم 16 ضبطاً تموينياً في درعا خلال اليومين الماضيين

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال اليومين الماضيين 16 ضبطا تموينيا بحق عدد من الفعاليات المخالفة.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم ان الضبوط طالت محطة محروقات في بلدة غباغب لمادة المازوت ومعتمدي خبز بمخالفات البيع بسعر زائد والامتناع عن بيع الخبز إضافة إلى ضبوط أخرى بسبب إبراز فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود بيانات وكذلك أخذ أربع عينات من الأسواق لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.

وأوضح عبد الله أن الجولات التموينية تشمل وفق الامكانيات المتاحة مختلف المناطق والاسواق وتشمل محال سمانة وألبسة وأحذية وألبان وأجبان ومخابز ووسائط نقل ومحطات محروقات وغيرها داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن شكواهم على الرقم 119.

وأغلقت المديرية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي سبع محطات محروقات لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد ونقص الكيل والامتناع عن البيع والتصرف بالاحتياطي.