زراعة 2740 دونما من العدس في السويداء

السويداء-سانا

وصلت المساحات المزروعة بمحصول العدس في السويداء لغاية تاريخه إلى 2740 دونما بنسبة تنفيذ قدرها 32 بالمئة من الخطة البالغة 8600 دونم.

وذكر مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المساحات المزروعة حتى الآن تعد جيدة وزيادتها مرهونة بالهطولات المطرية خلال الأيام القادمة.

ولفت حامد إلى أن زراعة العدس في المحافظة بعلية وتتركز في منطقة شهبا وأجزاء من منطقة السويداء الغربية مبينا أنه تمت زيادة خطة زراعة المحصول للموسم الحالي عن الذي سبقه بغية تشجيع المزارعين نظرا لجدواها الاقتصادية.

وأنتجت محافظة السويداء من العدس الموسم الماضي 301 طن ضمن المساحات المزروعة البالغة 5160 دونما.