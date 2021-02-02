إعادة فتح المسار الثاني من الطريق المؤدي لدوار الحمامة بمدينة درعا

درعا-سانا

أعادت مديرية الخدمات الفنية في درعا فتح المسار الثاني من الطريق المؤدي إلى دوار الحمامة مدخل مدينة درعا بدءاً من مفرق حي الزهراء أو ما يسمى شمال الخط.

وذكر مدير الخدمات الفنية المهندس كمال برمو في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الهدف من إعادة فتح الطريق تسهيل حركة مرور الأشخاص والآليات وتفعيل المسار الثاني من الطريق وبالتالي منع الحوادث المرورية مبيناً أن العمل تم عن طريق آليات وكوادر مديرية الخدمات الفنية.

وبالتوازي مع فتح الطريق قام مجلس مدينة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” بحملة تنظيف لهذا الطريق وقص الأشجار وتجميل الجزيرة الوسطية.

وذكر رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري في تصريح مماثل أن مجلس المدينة وبالتوازي مع عمل الخدمات الفنية بترحيل الأتربة والسواتر الترابية وصيانة المنصف أطلق حملة نظافة وتشذيب للأشجار الموجودة مؤكداً أن مجلس المدينة يسعى دائما لتسحين واقع المدينة الخدمي وإضفاء الجمالية على الشوارع والساحات.

وأوضح العمري أن مجلس المدينة قام بتنظيف وتعزيل دوار الدلة المركزي ونصب دوار الحمامة مع مداخل المنطقة الصناعية وشارع المتحف وصولاً إلى نقابة المهندسين الزراعيين بما يسهم في إعطاء الطابع الجمالي وتسهيل حركة مرور الآليات والأشخاص.