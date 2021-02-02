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عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال

2021-02-02

القدس المحتلة-سانا

جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الأثرية وأغلقتها أمام الفلسطينيين.

وتتعرض البلدة لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه وخاصة المنطقة الأثرية في محاولة لتهجير الفلسطينيين منها وتهويدها.

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