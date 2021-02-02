روسيا تستعد لطرح ثالث لقاح ضد فيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت النائب الأول لرئيس الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية تاتيانا ياكوفليفا أن موسكو تستعد للبدء بالتجارب السريرية للقاحها الثالث ضد فيروس كورونا على أن تبدأ هذه التجارب في تموز المقبل.

ونقلت سبوتنيك عن ياكوفليفا قولها إن “الدراسات حول اللقاح تتم في مختبرات في المركز وأعتقد أننا سننتقل قريباً إلى التجارب السريرية وعلى الأرجح في تموز المقبل” موضحة أن اللقاح الذي طوره متخصصو الوكالة سيمنح بالإضافة إلى المناعة المختلطة مناعة خلوية.

يذكر أنه تم تسجيل لقاحين محليين من قبل وزارة الصحة في روسيا وكان أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا صنع بوساطة مركز أبحاث غاماليا للكيمياء الكهربائية ويعرف باسم (سبوتنيك V) كما طور مركز فيكتور التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية لقاح ابيفاك وقد بدأ بالفعل توريد اللقاحين إلى المناطق لحملة التطعيم.