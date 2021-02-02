وقفة احتجاجية لأهالي دير الزور تنديداً بحصار ميليشيا (قسد) لمركز مدينة الحسكة وأحياء في القامشلي وللمطالبة بطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي- فيديو

دير الزور-سانا

تنديداً بجرائم ميليشيا “قسد” وحصارها الجائر الذي تفرضه على مركز مدينة الحسكة وأحياء في مدينة القامشلي نظم أهالي محافظة دير الزور وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بفك الحصار المفروض على المدنيين فورا وطرد قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من البلاد.

المشاركون في الوقفة من قبائل وعشائر المحافظة تجمعوا في ساحة السيد الرئيس بمدينة دير الزور ورفعوا علم الجمهورية العربية السورية ولافتات حملت عبارات الاستنكار والرفض لممارسات المحتل الأمريكي وأذنابه وتؤكد على التمسك بوحدة وسيادة التراب الوطني وضرورة الوقوف صفاً واحداً لطرد قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية.

وفي ختام الوقفة أصدر المشاركون بيانا باسم أهالي دير الزور حذروا فيه ميليشيا “قسد” وطالبوها “بضرورة التوقف عن الممارسات البشعة بحق أهلنا ورفع الحصار الجائر عنهم فوراً” معبرين عن “رفضهم لما تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وأدواتهما من العصابات الإرهابية من ممارسات وجرائم وحشية وحصار جائر يستهدف الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى من أهلنا في مدينتي الحسكة والقامشلي”.

وأكد أهالي المحافظة في بيانهم “رفضهم كل ممارسات الاحتلال الأمريكي على أرضنا لأنها تخدم مصالحه وتسهم في نهب ثروات الشعب السوري وتجويعه”.

وقال البيان.. “ندعو أهلنا ووجهاء عشائرنا الشرفاء في الجزيرة السورية إلى مقاومة الاحتلال لتحرير كامل تراب الوطن من الدنس الأمريكي والتركي ونهيب بهم الوقوف صفاً واحداً في مواجهة المخطط الصهيو أمريكي والمخططات الانفصالية وأخذ الحيطة والحذر لما يحاك من عمليات اغتيال للشخصيات والرموز الوطنية ووجهاء العشائر”.

ولفت البيان إلى أن “جميع الممارسات الوحشية بحق شعبنا من قطع للمياه والحصار لن تثنينا عن التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في السيادة السورية على كامل التراب الوطني تحت راية الوطن وخلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد”.

وفي لقاءات مع مراسل سانا أشار مضحي المحيمد إلى أن أبناء دير الزور “يستنكرون الحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيا “قسد” على أهلنا في الحسكة والقامشلي وبأوامر مباشرة من مشغليها ونطالب برفعه بشكل فوري لأنه يستهدف المدنيين من أبناء وطننا”.

وبين غسان المزان أن الميليشيا المدعومة من المحتل الأمريكي تمعن في ممارساتها الإجرامية ضد أبناء الجزيرة السورية فهي تمارس كل أنواع الشر من قتل وسلب وخطف وحصار للأطفال والنساء والشيوخ مؤكداً أن ذلك لن يغير شيئا في الواقع لأن الجزيرة سورية الانتماء والهوية وستبقى كذلك مهما فعلوا.

وأكدت هناء الخضري أن أبناء دير الزور جاؤوا اليوم ليقولوا للمحتل الأمريكي وأذنابه.. “إنكم إلى زوال وإن سورية ستبقى منتصرة بإرادة شعبها وبطولات جيشها وتضحياته”.