صندوق النقد الدولي يتوقع تعافياً سريعاً للاقتصاد الروسي في عامي 2021 و2022

واشنطن-سانا

توقع صندوق النقد الدولي تعافي أداء الاقتصاد الروسي في العامين 2021 و2022 وذلك بعد تراجعه في العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووفق موقع روسيا اليوم توقع صندوق النقد في تقريره حول أداء الاقتصادات العالمية خلال الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 3 بالمئة على أن ينمو بنسبة 9ر3 بالمئة في 2022 وهو معدل نمو أعلى مما هو متوقع للاقتصاد الأمريكي ودول منطقة اليورو.

وأشار الصندوق الى العوامل التي ستساعد الاقتصاد الروسي على تحقيق ذلك ومنها التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا والدعم الحكومي للسكان والشركات والاحتياطيات القوية من النقد الأجنبي والذهب إلى جانب مستوى الديون المنخفضة.

وكان الصندوق توقع في تشرين الثاني الماضي أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 8ر2 بالمئة وفي 2022 بنسبة 3ر2بالمئة.

وتأثرت روسيا مثل غيرها من اقتصادات العالم بأزمة كورونا وفي ظل ذلك قامت الحكومة بإطلاق عدة حزم من الدعم للمواطنين والشركات.