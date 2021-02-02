أسعار الفضة تتراجع عن أعلى مستوى لها في ثماني سنوات

لندن-سانا

تراجعت أسعار الفضة نحو اثنين بالمئة اليوم لتنخفض بعد ان كانت قرب أعلى مستوى لها في ثماني سنوات في الجلسة السابقة.

وذكرت رويترز أن الفضة في المعاملات الفورية تراجعت 6ر1 بالمئة إلى 52ر28 دولارا للأوقية بعد أن كانت قفزت 3ر7 بالمئة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ شباط 2013 عند 03ر30 دولارا أمس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 76ر1855 دولارا للأوقية كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 4ر0 بالمئة إلى 90ر1856 دولارا.

وكذلك تراجع البلاتين 5ر1 بالمئة إلى 77ر1110 دولارات بينما صعد البلاديوم 3ر0 بالمئة إلى 03ر2253 دولارا.