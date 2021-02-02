نواب ديمقراطيون في الكونغرس يسعون لطرد برلمانية مؤيدة لترامب وزعيم الجمهوريين يصفها بـ “السرطان” للحزب

واشنطن-سانا

تقدم نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي بتشريع يدعو إلى تجريد عضو مجلس النواب الجمهورية المتشددة والمؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب مارغورى تايلور غرين من مسؤولياتها في لجان مجلس النواب بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق الـ بي بي سي فقد اختار زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثى البرلمانية غرين عضوا في لجنة التعليم والعمالة ولجنة الميزانية بالمجلس لتتقدم بمقترح الشهر الماضي للبدء في مساءلة الرئيس الجديد جو بايدن برلمانيا.

ويقول الديمقراطيون إنها وبسبب التصريحات التي أدلت بها حرمت نفسها من الحق في عضوية لجان الكونغرس وخاصة لجنة التعليم.

وأوضحت عضو الكونغرس الديمقراطية عن ولاية فلوريدا ديبى ووسرمان شولتز التي تقود مجموعة النواب الديمقراطيين أن الحد من الضرر المستقبلي الذي قد تسببه للكونغرس وحرمانها من مقعد على طاولة اللجان حيث تصاغ السياسات القائمة على حقائق يعد عقابا ملائما وتحجيما مناسبا لنفوذها.

ويقود جيمى غوميز عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا 61 من زملائه من أجل استصدار تشريع يجرد غرين من عضوية الكونغرس نفسه.

بدوره هاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل غرين واصفا اياها بأنها “سرطان للحزب الجمهوري” بسبب مواقفها النابعة من ايمانها بنظريات المؤامرة.

وقال ماكونيل في بيان لصحيفة /ذى هيل/ إن غرين بترويجها “لاكاذيب سخيفة وتمسكها بنظريات المؤامرة هي سرطان للحزب الجمهوري”.

وانتخبت غرين البالغة 46 عاما في تشرين الثاني الماضي برلمانية عن ولاية جورجيا وهى تؤمن بالنظريات التامرية التي تروج لها حركة /كيو أنون/ اليمينية المتطرفة وتردد مزاعم ترامب بأنه فاز بالانتخابات الرئاسية لكن الديمقراطيين سرقوا الفوز منه.