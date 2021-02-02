الحرارة تواصل ارتفاعها وتحذير من تشكل الضباب في عدد من المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ويكون الجو ليلاً بارداً في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في غوطة دمشق والمنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المناطق الغربية والمرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …