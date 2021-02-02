الاتحاد الأوروبي يشدد قيود الدخول على الزوار من الدول غير الأعضاء

بروكسل-سانا

شدد الاتحاد الأوروبي القيود على دخول الزوار من الدول غير الأعضاء في الاتحاد مع السماح فقط لمواطني الدول التي فيها عدد قليل جدا من حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي لا توجد بها تقريبا اصابات بسلالات الفيروس الجديدة شديدة العدوى.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي قوله أمس إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقوا على الاجراء الجديد للسفر من الدول غير الاعضاء فيه بما في ذلك بريطانيا حيث ينص الاجراء الجديد على إعادة العمل بسرعة بقيود السفر بالنسبة للدول التي فيها تزايد سريع في الاصابات بالسلالات الجديدة.

ويتعين أن يكون الزائر من دولة لا يزيد عدد الاصابات فيها على 25 حالة لكل مئة ألف من السكان خلال 14 يوما وهو معدل يقل عن الموجود في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويغطى اتفاق الاتحاد الأوروبي السفر غير الضروري ويمثل توجيها إرشاديا للدول الاعضاء التي لها القول الفصل في السياسات التي تعمل بها على حدودها.

وفرضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات أشد في حين منعت بلجيكا السفر غير الضروري من البلاد واليها حتى آذار المقبل.