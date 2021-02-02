برلماني تشيكي: الإجراءات الغربية القسرية المفروضة على سورية انتهاك للقانون الدولي

براغ-سانا

جدد عضو مجلس النواب التشيكي زدينيك أوندراتشيك إدانته الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكداً أنها إجراءات غير معترف بها لانها تنتهك القانون الدولي.

ونوه أوندراتشيك في تصريح لمراسل سانا في براغ بصمود الشعب السوري رغم كل ما يواجهه جراء هذه الإجراءات القسرية وبتصديه بكل شجاعة للاعتداءات التي تشن عليه من قبل الإرهابيين المدعومين من قبل الدول الغربية.

وندد العديد من أعضاء مجلس النواب التشيكي بالإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية مؤكدين أنها “غير الإنسانية”.