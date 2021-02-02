طلبتنا وجاليتنا بكوبا: حصار ميليشيا (قسد) مدينتي الحسكة والقامشلي يعد جريمة حرب

هافانا-سانا

ندد الطلبة السوريون الدارسون في الجامعات الكوبية وأبناء الجالية السورية في كوبا بالحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيا “قسد” بالمشاركة مع الاحتلال الأمريكي على الأهالي في مدينتي الحسكة والقامشلي.

وأكد الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا في بيان لهم استلمت سانا نسخة منه أن هذه الممارسات لا أخلاقية وتعد جريمة حرب وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لفك الحصار عن الحكسة والقامشلي ووقف الاعتداءات الإرهابية المرتكبة بحق أهلهم.

وشددوا على أن رهان ميليشيا “قسد” على المحتل الأمريكي هو رهان خاسر وهذا ما أثبتته التجارب والتاريخ في المنطقة مجددين تأكيدهم على قوفهم خلف شعبهم الصامد وجيشهم الباسل وقيادتهم الحكيمة الشجاعة.

ولفت الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا إلى أن سورية التي استطاعت عبر التاريخ أن تدحر كل أشكال العدوان والاستعمار وتجاوز كل المحن التي مرت عليها لن يستطع أحد في العالم قهر إرادة شعبها وجيشها.

وتواصل ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ممارساتها الإجرامية ضد الأهالي في المناطق التي تسيطر عليها بالتزامن مع فرضها حصاراً خانقاً على مركز مدينة الحسكة وحيين في مدينة القامششلي ومنع دخول الآليات ووسائل النقل والمواد التموينية والغذائية وصهاريج المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية لأهالي المدينة.