وزارة الدفاع الإيرانية: إطلاق صاروخ ناقل للأقمار الصناعية بنجاح

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم وحدة الفضاء الخارجي في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية أحمد حسيني إطلاق صاروخ “ذو الجناح” الناقل للأقمار الصناعية ولأغراض بحثية بنجاح.

وأوضح حسيني في تصريح أن ناقل الأقمار الصناعية “ذو الجناح” أنتج على أيدي العلماء الأخصائيين في مجال الصناعات الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية وجرت عملية إطلاقه لأول مرة على صعيد الفضاء الخارجي في البلاد لأغراض بحثية مشيراً إلى أن هذا الصاروخ مزود بتقنية أقوى محرك يعمل على الوقود الصلب ويحتوي على مرحلتين باستخدام الوقود الصلب ومرحلة واحدة للدفع بواسطة الوقود السائل بما يؤهله للمنافسة عالمياً.

وأضاف حسيني إلى أن هذا الصاروخ قادر على حمل قمر صناعي يزن 220 كيلو غراما إلى مدار يبعد 500 كيلو مترا عن سطح الأرض لافتا إلى أن من أهم انجازات هذه التجربة الفضائية هو التوصل إلى تقنية أقوى محرك يعمل بالوقود الصلب وبقوة دفع تزيد عن 750 طناً في البلاد والتحقق من صحة التقنيات الحديثة الأخرى المستخدمة في هذا المنتج.