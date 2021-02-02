طيران العدوان السعودي يواصل شن غاراته على عدة محافظات يمنية

صنعاء-سانا

واصل العدوان السعودي شن غاراته وقصفه عدداً من المحافظات اليمنية مخلفاً دماراً في الممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان السعودي شن غارتين على مطار صنعاء الدولي وغارتين على منطقة سلبة بمديرية خب والشعف بمحافظ الجوف.

وفي محافظة مارب شن طيران العدوان غارة على مديرية صرواح.

وارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 243 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.