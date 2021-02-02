منظمة الصحة العالمية: تونس والأراضي الفلسطينية المحتلة ستحصل على لقاح (فايزر بيونتيك) خلال الشهر الجاري

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وتونس ستستفيد من الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر بيونتيك” المضادة لفيروس كورونا والتي توفرها مبادرة “كوفاكس”.

ونقلت وسائل إعلام عن ريك برينان مدير عمليات الطوارئ بمنطقة شرق المتوسط في المنظمة قوله في تصريح: “من المتوقع أن تحصل الأراضي الفلسطينية على 37 ألف جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه “فايزر” و”بيونتيك” بدءاً من منتصف الشهر الجاري عبر مبادرة كوفاكس في حين من المقرر أن تحصل تونس على 93600 جرعة” مشيراً إلى أن الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط تواجه فجوة كبيرة فيما يتعلق بتوفير التطعيم مبكراً.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت السبت الماضي اختيار تونس ضمن الدفعة الأولى من الدول المستفيدة من اللقاح في إطار مبادرة “كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية عام 2021.