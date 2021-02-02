شركة انتل تعلن عن أحدث معالج رسوميات للحواسب المكتبية

واشنطن-سانا

كشفت شركة انتل لتقنيات الحاسوب عن تطوير أحدث معالج رسوميات يضاهي في امكانياته معالجات نيفيديا واي ام دي للحواسب المكتبية.

ووفق الموقع الرسمي للشركة الأميركية يتميز المعالج الجديد بتقنيات تعتمد على الذكاء الإصطناعي وذلك لتسريع معالجة بيانات الصور والفيديوهات فضلاً عن أنه مجهز بتقنيات لفك تشفير محتوى اي في 1 وذواكر وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.

وأشارت الشركة إلى أنه وبالرغم من أن هذا المعالج ليس مصمماً لعشاق الألعاب الإلكترونية إلا أنه مجهز بمنافذ تمكن الحاسب من العمل مع ثلاث شاشات تدعم تقنيات عرض بدقة عالية.