النمسا تعلن فك الإغلاق العام بسبب كورونا بدءاً من الأسبوع المقبل

فيينا-سانا

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عن إعادة فك الإغلاق العام في البلاد بدءاً من الثامن من شهر الجاري باستثناء قطاع السياحة وبعض الأنشطة الثقافية والرياضية حتى نهاية آذار القادم.

وقال كورتس في مؤتمر صحفي الليلة رغم حالة الاستقرار في عدد الإصابات المرتفعة نسبياً بفيروس كورونا فإننا سنعيد فك الإغلاق بالتدريج وخاصة المحال التجارية والمدارس وقطاع الخدمات العامة مع مراعاة إجراءات الوقاية من كورونا مثل ارتداء الكمامة الواقية والتباعد المكاني وإبراز فحص كورونا سلبي حديث عند زيارة بعض القطاعات.

ولفت كورتس الى أن قيود حظر التجوال بين الساعة 8 مساء والساعة 6 صباحاً ستبقى سارية المفعول مع إعادة فتح المتاحف والمكتبات.

بدورها أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم تسجيل 1125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة وبلغ إجمالي الإصابات 413 ألف إصابة و7780 حالة وفاة.

وبلغ عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن 280 ألف شخص غالبيتهم من كبار السن والعاملين في القطاع الطبي والصحي في المشافي ودور رعاية المسنين.