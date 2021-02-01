خبير روسي في منظمة الصحة العالمية يدعو إلى عدم تسييس جائحة كورونا وإلقاء اللوم على الصين

موسكو-سانا

دعا عضو بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين الخبير الروسي فلاديمير ديدكوف إلى عدم إلقاء اللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كورونا كونها مهتمة بمعرفة مصدر الفيروس مثل خبراء المنظمة المرسلين إلى ووهان محذراً في الوقت نفسه من تسييس الوباء.

ونقلت وكالة تاس عن ديدكوف قوله إنه لا توجد مشكلة من الجانب الصيني فهم مهتمون بالقدر نفسه ونحن نعمل معاً مضيفاً دعونا ألا نعتبر زيارتنا على أنها تشبه تلك التي قامت بها مجموعة من المحققين والذين يحاولون توريط شخص ما في شيء ما كما لو أن الصين هي المسؤولة في البداية وكانت تحاول تقديم الأعذار.

وأشار الخبير الروسي إلى أن خبراء منظمة الصحة العالمية غالبا ما يواجهون قضايا تتعلق بتسييس الوباء مؤكداً أن الصين مهتمة بمعرفة الأسباب مثل منظمة الصحة العالمية.

وكان خبراء منظمة الصحة العالمية وصلوا إلى ووهان لدراسة أصول فيروس كورونا الجديد في الـ 14 من الشهر الفائت وتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن يبدأ البحث عن مصدر الفيروس بمدينة ووهان الصينية وتمت صياغة وثيقة حول البحث وبرنامج نشاط المجموعة الدولية بقيادة منظمة الصحة العالمية بين كل من الخبراء الصينيين ومنظمة الصحة العالمية