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وزارة الصحة: شفاء ٨٢ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٦٤٤

2021-02-01

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وزارة الصحة: وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٢٦

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