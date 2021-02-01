وزارة الصحة: شفاء ٨٢ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٦٤٤

الإثنين / 1 / 02 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدول الضامنة لعملية أستانا تجدد التأكيد على تمسكها بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها
2021-02-01
بوغدانوف وبيدرسون يبحثان نتائج اجتماعات لجنة مناقشة الدستور
2021-02-01
نواب مصريون: سورية خط الدفاع الأول بوجه المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة
2021-02-01
بحث سبل تطوير التعاون بين جامعة دمشق والجامعات الروسية
2021-02-01
سياسي مصري: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية غير إنسانية
2021-02-01
وزير الخارجية الصيني يدين في اتصال مع المقداد الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية المفروضة على الشعب السوري
2021-01-31
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية
2021-01-31
محليات
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية
2021-02-01
تأهيل المركز الصحي في الحي الغربي بالزبداني ومشروع صرف صحي بقيمة 200 مليون ليرة
2021-02-01
ترحيل أنقاض وحملة نظافة شاملة ضمن أحياء حمص
2021-02-01
بدء قبول طلبات الأطباء الاختصاصيين وفق نظام الإقامة لصالح مشافي الصحة والشرطة
2021-02-01
إخماد حريق في منزل بمنطقة الشاغور والأضرار مادية
2021-02-01
لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الشعب تناقش خطة عمل وزارة الإعلام
2021-02-01
تشغيل القبان المتحرك للشاحنات على الطرق الرئيسية بحماة
2021-02-01
رياضة
فالنسيا الإسباني يستعير البرتغالي فيريرا من بنفيكا
2021-02-01
ليفربول يتعاقد مع كاباك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية
2021-02-01
فوز العمال على الشبيبة ضمن منافسات دوري السويداء بكرة القدم للرجال
2021-02-01
تألق للاعبي السويداء في بطولة الأندية للكاراتيه… حصد 53 ميدالية متنوعة
2021-02-01
بعرض مالي 70 مليون يورو.. مانشستر يونايتد يسعى لضم الفرنسي كوندي
2021-02-01
كريستال بالاس يجدد عقد الحارس الإسباني غايتا
2021-02-01
منافسات قوية في بطولة الجمهورية للمصارعة لفئة الناشئين
2021-02-01
اقتصاد
حلوة يا بلدي.. مهرجان التسوق العائلي في دورته الخامسة بحمص
2021-02-01
عام 2020 الأسوأ في تاريخ السياحة العالمية
2021-02-01
زراعة الحسكة: تحسن نمو محصولي القمح والشعير في المحافظة
2021-02-01
اقتصاد بريطانيا الأكثر تضرراً بين دول مجموعة السبع جراء أزمة كورونا
2021-02-01
تنفيذ 93 بالمئة من خطة زراعة القمح.. والزراعة تؤكد أن المحصول بحالة جيدة
2021-02-01
التجارة الداخلية: الشاي على البطاقة الالكترونية بدءاً من الدورة القادمة
2021-02-01
بيع 2516 طناً من بذار البطاطا المستوردة في درعا و1300 طن في حمص
2021-02-01
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الشريط الأخباري
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية
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المقاومة الوطنية اللبنانية تسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي
الرئيس الأسد يوجه بتسديد قروض جميع الجرحى من الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100%
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الصحة تعلن استلام أدوية مرضى زرع الكلية والبدء بتوزيعها
مقتل 6 من مرتزقة النظام التركي بانفجار سيارة مفخخة قرب قرية الزرزور بريف حلب
وزارة الصحة: شفاء ٨٢ حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٧٦٤٤
2021-02-01
2021-02-01
hasan
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وزارة الصحة: وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٢٦
انظر ايضاً
وزارة الصحة: وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٩٢٦