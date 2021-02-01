انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في بلجيكا وآمال بإمكانية تخفيف القيود

بروكسل-سانا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون للعلاج في المشافي.

وأوضح المركز الوطني لإدارة الأزمات في تقريره اليومي أن 75 مصاباً دخلوا إلى المشافي يوم أمس وهو الرقم الأدنى منذ الثالث من شهر تشرين الأول الماضي ولا يزال 1787 مصاباً بالوباء يعالجون في المشافي حالياً منهم 315 في وحدات العناية المركزة مشيراً إلى أن المعدل اليومي الوسطي لهذه الشريحة من المصابين كان قد وصل إلى 114 شخصاً خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي.

وأفاد المركز بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة بالفيروس و2316 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 21092 حالة وفاة و710153 إصابة.

وأعرب خبراء المركز عن تفاؤلهم بهذا الانخفاض لافتين إلى أنه إذا استمرت الأمور على هذا الحال فمن الممكن التفكير في تخفيف القيود اعتباراً من منتصف الشهر الجاري أو بداية شهر آذار المقبل.