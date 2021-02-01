تركيا.. مذكرات اعتقال بحق 20 شخصاً

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي في محافظة أدرنة شمال غرب البلاد أوامر اعتقال بحق 20 شخصاً بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالوقوف وراء الانقلاب في البلاد في عام 2016.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي أن من بين الأشخاص الذين شملتهم مذكرات الاعتقال جنوداً ومحامين وضباطاً طردوا من مناصبهم.

وأضافت أنه من المقرر أن تبحث الشرطة عن المشتبه بهم في أنقرة وكهرمانماراس وتكيرداغ واسبرطة وأفيون وسيواس وكيركلاريلي ومالاتيا إضافة إلى أدرنة.

ومنذ محاولة الانقلاب منتصف تموز عام 2016 أطلق نظام رجب طيب أردوغان حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين وطرد أو إيقاف عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.