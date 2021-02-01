موسكو :لم نتلق أجوبة موضوعية من برلين على خطاباتنا حول نافالني

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن موسكو لم تتلق حتى الآن أجوبة موضوعية من برلين على الخطابات التي وجهتها النيابة الروسية إلى السلطات الألمانية حول قضية السياسي اليكسي نافالني.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة استعرضت فيه تسلسل الاتصالات الروسية الألمانية بخصوص نافالني وفق ما نقلت وكالة تاس أن الطلب الأول للمساعدة القانونية وجهته النيابة العامة الروسية إلى الجانب الألماني في الـ 27 من آب العام الماضي.

ولفتت الخارجية في بيانها إلى أن ميغيل بيرغر مساعد وزير الخارجية الألماني أكد مرتين للسفير الروسي لدى برلين عزم سلطات بلاده على الإستجابة لطلب الجانب الروسي.

وطلبت موسكو من الجانب الألماني منذ آب الماضي تسليمها نتائج تحاليل نافالني التي أجريت له في مستشفى شاريتيه ببرلين حيث تلقى العلاج بعد وعكة صحية حادة أصيب بها على متن رحلة داخلية في روسيا خلال آب الماضي.

ونفت روسيا مراراً وعلى مختلف المستويات مزاعم المانية بتسميم نافالني من قبل الأمن الروسي موضحة أن برلين لم تسندها بأي دليل كما رفضت الإستجابة لطلب موسكو الحصول على نتائج تحاليله ما دفع روسيا لوصف الحادث بأنه يشبه تمثلية تهدف لتبرير فرض عقوبات جديدة عليها.