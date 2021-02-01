مشاريع صغيرة مولدة لفرص عمل تطلقها جمعية نسائية في السويداء

السويداء-سانا

بعد أقل من أربع سنوات على إشهارها تمكنت جمعية “نساء سهوة البلاطة” التنموية بالسويداء من إطلاق عدة مشاريع صغيرة مولدة لفرص العمل لتشكل نموذجا للعمل المجتمعي التنموي الخيري في ريف المحافظة.

مشاريع الجمعية الصغيرة انطلقت بأفكار بسيطة ترتكز على الأرض والإنتاج المحلي المرتبط بطبيعة القرية والقرى المجاورة لها وتجمع بين مخبز الخبز العربي والمشتل الزراعي ومنشاة صغيرة لتجفيف الفواكه وذلك كما بينت رئيسة مجلس ادارة الجمعية سحر مطر.

ووفق مطر فإن فكرة المخبز الخيري أول مشاريع الجمعية جاءت نظرا لعدم وجود مخبز بالقرية مبينة أنه تم تجهيز المكان اللازم له مع ادوات العمل و تدريب عدد من السيدات على ذلك حيث توسع المخبز وأصبح يوفر حاليا 15 فرصة عمل وينتج الخبز من القمح الصافي وبعض المنتجات المحلية كالمرشم والفطائر واللزاقيات ويتم تسويق الإنتاج في مختلف مناطق المحافظة.

اما المشتل الزراعي فمخصص لانتاج النباتات الطبية والزينة وغراس العنب واللوز ويوفر فرصة عمل لعائلة وأشارت مطر إلى العمل حاليا على توسيع هذا المشروع وتطويره.

وفي منشاة تجفيف الفواكه التي توفر 13 فرصة عمل يتم تجفيف مختلف أنواع الفواكه والخضار مع التركيز على منتج شيبس التفاح ولفتت رئيسة مجلس إدارة الجمعية إلى أن الطاقة الاستيعابية للمنشاة تبلغ نحو 2 طن من المنتجات الزراعية شهريا مع وجود خطة لتوسيعها وتطويرها خلال الفترة القادمة بعد استكمال بعض التجهيزات.

ما يضاف إلى مشاريع الجمعية بحسب مطر تحويل قطعة الارض المقابلة للمخبز بالتعاون مع بلدية سهوة البلاطة والمجتمع المحلي الى حديقة بيئية تشكل مساحة آمنة للأطفال ومتنزها لأهالي القرية.

المشاريع التي تقوم بها الجمعية كما أوضحت مطر يعود ريعها لدعم طلاب الجامعات والأسر المحتاجة.

ونوه رئيس مجلس بلدية سهوة البلاطة سعيد البني بالعمل الذي تقوم به عدد من نساء القرية المتطوعات في الجمعية وترك أثرا إيجابيا على الواقع التنموي في القرية وحقق استقرارا لعدد من الأسر.

عمر الطويل