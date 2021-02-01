SCS-NET
الشريط الأخباري

روسيا بدأت تشغيل 3 أقمار اتصالات جديدة

2021-02-01

موسكو-سانا

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير أقمار “غونيتس” الروسية البدء بتشغيل 3 أقمار صناعية جديدة في الفضاء.

وجاء في بيان صدر اليوم عن الشركة وفق ما نقلت وكالة تاس “أقمار غونيتس ام رقم 30 و31 و32 والتي أطلقت إلى مدارات الأرض في كانون الاول الماضي بدأت عملها فعلياً كأقمار اتصالات في منظومة غونيتس الروسية”.

وأشار البيان إلى أن الأقمار الثلاثة المذكورة كانت أطلقت مع قمر اصطناعي تابع لوزارة الدفاع الروسية في الثالث من كانون الأول 2020 من قاعدة “بليسيتسك” الفضائية واستخدم في عملية الإطلاق صاروخ فضائي روسي الصنع من نوع “سويوز تو 1 بي”.

وصممت أقمار “غونيتس” الروسية لتعمل في المدارات الأرضية المنخفضة كأقمار متعددة المهام ولها القدرة على العمل كأقمار لتوفير الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية من الأرض بما في ذلك مناطق أقصى الشمال الروسي.

ويمكن الاعتماد على هذه الأقمار أيضاً لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية ومراقبة أحوال الطقس ومناطق الحرائق والكوارث الطبيعية.

انظر ايضاً

روسيا تطالب الولايات المتحدة بوقف التدخل في شؤونها الداخلية

موسكو-سانا طالبت روسيا الولايات المتحدة بوقف التدخل في شؤونها الداخلية. ونقلت سبوتنيك عن وزارة الخارجية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved