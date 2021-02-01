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علماء سويسريون يحددون منطقة في الدماغ مرتبطة بالمخاطرة

2021-02-01

برن-سانا

تمكن أطباء الأعصاب في جامعة زيورخ السويسرية من تحديد منطقة في الدماغ مرتبطة بالمخاطرة يمكن أن تفسر سبب زيادة احتمالية التدخين والمشروب لدى بعض الناس.

وبحسب مجلة نيتشر هيومان بيهافيور العلمية فإن العلماء فحصوا 25000 شخص واكتشفوا وجود خصائص مميزة مرتبطة بالمخاطرة في (الهرمون السعيد) الذي يتحكم في منطقة ما تحت المهاد والذاكرة والمسؤولة عن تخرين “قرن آمون” وقشرة الفص الجبهي الظهرية المرتبطة بضبط النفس.

ووجد العلماء أنه عندما يكون الشخص أكثر استعداداً لاتخاذ إجراءات محفوفة بالمخاطر فلا توجد (منطقة خطر) واحدة في الدماغ وإنما تكون هناك عدة مناطق.

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