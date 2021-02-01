ترحيل أنقاض وحملة نظافة شاملة ضمن أحياء حمص

حمص-سانا

أطلق مجلس مدينة حمص بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات الخدمية وبمشاركة المجتمع المحلي حملة نظافة تشمل كل محاور المدينة وأحيائها لمدة شهر.

الحملة التي انطلقت من أمام النصب التذكاري لأبي فراس الحمداني وسط المدينة تشمل تنظيف الأحياء يرافقها تقليم الاشجار وتعزيل مجاري الأنهار وإجراء الصيانة لشبكات الصرف الصحي والشوايات المطرية في محاور متعددة من مدينة حمص.

المهندس حيدر النقري مدير الأشغال في المجلس أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحملة ستستمر 3 أيام في محيط قلعة حمص لتسوية وترحيل الأنقاض وتنظيف محيطها وتعزيل الشوايات المطرية إضافة إلى استكمال أعمال الإنارة وتركيب 35 جهاز إنارة في محيط القلعة خلال الأسبوع القادم مبيناً أن الحملة ستشمل 12 محوراً وموقعاً في مناطق مختلفة.

المهندس عماد الصالح مدير النظافة في المجلس أوضح ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والأهلية في المحافظة لتنفيذ أعمال النظافة لأنها مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وبين الصالح أن الورشات بدأت بترحيل الأنقاض من عدة أحياء حيث تم ترحيل 55 ألف متر مكعب من أحياء (الخالدية والبياضة وحي السبيل) إضافة إلى التعاقد مع شركة المشاريع المائية لترحيل الأنقاض في عدد من الأحياء.

المهندس طلال العلي مدير البيئة في حمص أشار إلى ضرورة توعية المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ على النظافة فيما بين المهندس وليد عطية مدير الحدائق أن أعمال الحدائق ضمن الحملة ستشمل عزيق وتقليم الأشجار وإزالة الأعشاب يدوياً أو آلياً من على الأرصفة إضافة إلى عمليات قلب التربة.

رشا المحرز