بدء قبول طلبات الأطباء الاختصاصيين وفق نظام الإقامة لصالح مشافي الصحة والشرطة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة “الهيئة السورية للاختصاصات الطبية عن بدء قبول طلبات الأطباء البشريين الاختصاصيين الراغبين بالإقامة حصراً بقصد الاختصاص الفرعي لصالح مشافي الوزارة ومشفى الشرطة بدمشق لعام 2021.

وتقبل الطلبات اعتباراً من اليوم وحتى الـ 18 من الشهر الجاري.

وأشارت الهيئة في إعلانها الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الصحة إلى أنه يمكن تقديم الطلبات في أي مديرية بالمحافظات وعن طريق الإنترنت وطباعة الاستمارة من موقع الهيئة وتعبئتها وإرسالها بالبريد الإلكتروني للهيئة السورية للاختصاصات الطبية إضافة إلى الاتصال على الهاتف الخاص بالمفاضلة 2260684 للتأكد من وصول البريد الإلكتروني على أن توافى الهيئة دائرة المفاضلة بباقي الثبوتيات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ استلام الطلب وألا يعتبر الطلب ملغياً.

ويشترط بالمتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الاختصاص الأساسي للتقدم للاختصاص الفرعي وفق نظام الإقامة والاستيعاب المعلن في مديريات الصحة.

ويتم التفاضل بناء على معدل المتقدم في شهادة الاختصاص الأساسي ويحق للمتقدم وفق استمارة المفاضلة التقدم بـ 15 رغبة حيث تقترن كل رغبة بالمحافظة المرغوبة للتدريب كما يمكن التقدم لأكثر من محافظة في الاستمارة ذاتها شريطة توفر الاستيعاب.

ولا تقبل طلبات المقبولين في الجهات العامة في الدولة أو المتسربين من مفاضلة سابقة في وزارة الصحة إلا بعد إحضار وثيقة تثبت عدم التحاقهم أو انفكاكهم قبل تاريخ هذا الإعلان كما لا يحق للأطباء الذين انتسبوا إلى مركز دراسات الصحة العامة وادارة النظم الصحية التقدم للمفاضلة إلا بعد إتمام مدة الالتزام وموافقة الجهة التي يعملون لديها.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في إعلان المفاضلة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والهيئة السورية للاختصاصات الطبية.