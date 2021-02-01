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الجيش اللبناني يوقف 18 إرهابياً من تنظيم (داعش) في عرسال

2021-02-01

بيروت-سانا

أوقف الجيش اللبناني 18 إرهابياً مرتبطين بتنظيم “داعش” في بلدة عرسال شمال شرق البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان اليوم “نتيجة سلسلة عمليات ميدانية خلال الأسبوعين الماضيين أوقف الجيش مجموعة من 18 شخصاً لبنانيون وسوريون من المنضوين ضمن خلايا ترتبط بتنظيم “داعش” الإرهابي”.

وأوضح بيان قيادة الجيش اللبناني أن الموقوفين اعترفوا بتبعيتهم للتنظيم الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية مشيراً إلى أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بحوزتهم.

ويتابع الجيش اللبناني عملياته للحفاظ على أمن لبنان واستقراره والقضاء على الإرهابيين.

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