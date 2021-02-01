الرئيس الأسد يوجه بتسديد قروض جميع الجرحى من الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100%

دمشق-سانا

وجّه السيد الرئيس بشار الأسد بتسديد قروض جميع جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100 بالمئة.

وتشمل عملية السداد تلك جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين أصيبوا قبل 31- 12- 2020،واقترضوا من أي من المصارف العامة قبل تاريخ 31- 12- 2020.

ويتحمّل صندوق الشهداء والجرحى تسديد قيمة هذه القروض بما لايزيد عن خمسة ملايين ليرة للجريح.

ويستفيد من هذه العملية آلاف الجرحى من العسكريين وقوى الأمن الداخلي وجرحى القوات الرديفة،وتتجاوز قيمة القروض التي سيتم تسديدها عدة مليارات ليرة سورية.

واستناداً لتوجيهات الرئيس الأسد، سيتم تزويد جميع المصارف العامة (تجاري،عقاري، تسليف،زراعي،صناعي،التوفير) بأسماء جرحى العمليات الحربية ممن لديهم نسبة عجز من 40 إلى 100 بالمئة، لتقوم تلك المصارف بتحديد الجرحى الحاصلين على قروض وتسديد قيمة قروضهم بالكامل.

وتتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الدفاع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيه الرئيس الأسد دون الحاجة للمراجعة من قبل الجريح لأي مصرف أو قيامه بأي إجراءات من قبله.