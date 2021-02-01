بعد قطعها الطرق الرئيسة.. ميليشيا (قسد) تنفذ حملة مداهمات واختطاف في الحسكة وريفها

الحسكة-سانا

في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في مدينة الحسكة وريفها اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين في مركز المدينة وعدة مناطق في الريف واقتادتهم إلى جهة مجهولة بالتزامن مع إقامة المزيد من الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة في مدينة القامشلي.

وذكر مراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمات بعد أن أقامت حواجز على محيط وداخل مركز مدينة الحسكة في المنطقة الممتدة من مشفى الحكمة حتى مشفى شابو وصولاً إلى حديقة القدس وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفت المراسل إلى أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات إضافية من مسلحيها وفرضت طوقاً حول حي خشمان شمال مدينة الحسكة خلال تشييع الشهيد محمد الرحيل الذي قضى أمس برصاص الميليشيا.

ومع اتساع حالة الغضب لدى الأهالي جراء ممارسات ميليشيا “قسد” الإجرامية أفادت مراسلة سانا في القامشلي بأن الميليشيا أغلقت الشوارع العامة ومداخل الحارات في المدينة ونشرت عدداً كبيراً من مسلحي ما يسمى “الأسايش” في المنطقة.

وفي مدينة القامشلي لفتت مراسلة سانا إلى أن ميليشيا “قسد” قطعت الطريق العام (شارع السيد الرئيس) المؤدي إلى وسط المدينة بالحواجز الحديدية وأقامت عدداً من الحواجز المؤقتة عند مدينة الشباب ووسط السوق.

وكانت ميليشيا “قسد” أطلقت أمس الرصاص الحي بشكل مباشر على المحتجين في مدينة الحسكة الذين خرجوا للمطالبة بفك الحصار عنها ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وكل المواثيق والأعراف الدولية.

وشملت مداهمات ميليشيا “قسد” عدة مناطق بريف المدينة وأقدمت على اختطاف عدد من الشباب في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي وأشارت مصادر أهلية لـ سانا إلى أن المداهمات طالت قرية خويبيرة بريف مدينة الشدادي اختطفت الميليشيا خلالها 5 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.