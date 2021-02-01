زراعة السويداء تبدأ بيع نحو 62 ألف غرسة لوزيات وكرمة

السويداء-سانا

بدأت مديرية الزراعة في السويداء بيع غراس اللوزيات “اللوز والدراق والمشمش والكرز والخوخ والتوت” والكرمة لتأمين احتياجات المزارعين منها والتوسع بالمساحات المزروعة فيها.

وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس أكرم سراي الدين في تصريح لمراسل سانا أن إجمالي الغراس الجاهزة للبيع من هذه الأصناف يبلغ نحو 62 ألف غرسة يجري بيعها ضمن مراكز كوم الحصى ونبع عرى ونمرة شهبا وصلخد وذلك بأسعار مخفضة قياسا بالأسعار في المشاتل الخاصة.

ولفت سراي الدين إلى انتهاء عمليات بيع غراس الفستق الحلبي بمجموع وصل إلى 15 ألف غرسة إضافة لاستجرار 5 آلاف غرسة زيتون من ريف دمشق يتواصل بيعها حاليا وذلك بعد الانتهاء من بيع المنتجة منها بالمحافظة.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء أنهت قبل نحو 20 يوما عمليات بيع غراس الزيتون المنتجة بالمحافظة والبالغة نحو 15 ألف غرسة.